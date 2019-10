Dilek Yildiz lacht viel an diesem Donnerstag. Sie klatscht im Rhythmus der Musik, begrüßt mit Hilfe ihrer Assistentin die Gäste und fordert die Vorstandsvorsitzende Nariman Zimpel zum Rock'n'Roll-Tanz auf. Die Lebensfreude steht der jungen Frau ins Gesicht geschrieben. Dass sie eine komplexe Behinderung hat und Unterstützung braucht, beeinträchtigt ihre Stimmung und die der Menschen ringsum überhaupt nicht.

Dilek Yildiz lebt im Wohnheim der Helfenden Hände in Neuaubing und arbeitet in der Förderstätte des Vereins. An diesem Nachmittag feiert der Verein zur Förderung und Betreuung mehrfachbehinderter Kinder und Erwachsener sein 50-jähriges Bestehen, mit geladenen Gästen, Musik, Tanz, Filmvorführung, Ausstellung und Podiumsdiskussion. Die Atmosphäre ist trotz des großen Andrangs warmherzig und familiär - wie immer in diesen Räumen, betont Nariman Zimpel.

"Die Menschen bei uns hier", erklärt die Vorsitzende, "das sind sehr besondere Menschen. Sie besitzen eine wundervolle Ausstrahlung." Sie fühlten, liebten und wollten geliebt werden wie alle Menschen - und bedürften doch der respektvollen Unterstützung. "Das Besondere bei den Helfenden Händen", bestätigt Wohnheim-Leiterin Veronika Bark, "ist die Kommunikation auf Augenhöhe". Wie gut das klappt, beweist ein Schild an der Tür der Einrichtung an der Reichenaustraße: "Eingang für die besten Mitarbeiter der Welt." Eine Geste des Vorstands, die viel über das Leitbild der Helfenden Hände aussagt.

Detailansicht öffnen Warmherzig und familiär - so will die Förderstätte sein. (Foto: Fabian Helmich)

Als der Verein 1969 aus einer Selbsthilfegruppe engagierter Eltern hervorging, galten Kinder mit geistigen Behinderungen in Bayern noch als schul- und bildungsunfähig. In der ein Jahr später gegründeten Heilpädagogischen Tagesstätte für 30 Kinder bewies man jedoch schnell das Gegenteil: Menschen, die nicht sprechen und ihre Hände nicht koordinieren können, sind dennoch in der Lage, zu lernen und schöpferisch tätig zu sein. Danach ging es steil bergauf: 1971 eröffnete die erste Vorschulgruppe, 1976 begann der Schulalltag für die ersten zwei Klassen. Alles in damals noch angemieteten Räumen an der Parsberger- und Freienfelsstraße.

1979 dann der Umzug in das erste eigene Haus an der Köferinger Straße 20, das heute noch die schulische Heimat der Helfenden Hände ist. Inzwischen besuchen 74 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen drei und 21 Jahren das Förderzentrum. Der Tagesablauf jedes einzelnen ist individuell auf seine Bedürfnisse abgestimmt: Aktivitätsphasen im Unterricht der Schulvorbereitenden Einrichtung, der Grund- und Mittelschulstufe oder der Berufsschulstufe wechseln sich mit Therapie, fördernder Pflege und Ruhephasen ab.