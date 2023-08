Pfefferspray-Attacke in der U-Bahn

Polizei in München

In einer U-Bahn bekamen mehrere Passagiere Pfefferspray ab.

Am Stiglmaierplatz müssen mehrere Fahrgäste behandelt werden. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist bislang unklar.

Bei einem Streit mit Pfefferspray in einer U-Bahn in der Maxvorstadt sind nach Feuerwehrangaben sechs Menschen leicht verletzt worden. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung konnte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen zunächst keine Angaben machen.

Wie die Münchner Berufsfeuerwehr berichtet, bekam ein 58-Jähriger am Donnerstag das Reizspray in die Augen, weitere Fahrgäste klagten zudem über gereizte Atemwege. Mehrere Rettungswagen, Feuerwehrleute und die Polizei waren am U-Bahnhof Stiglmaierplatz im Einsatz.

Der 58-Jährige wurde laut Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht, die anderen verletzten Fahrgäste, die über Atemwegsreizungen klagten, wurden vor Ort behandelt.

Nachdem die Feuerwehr Messungen am Bahnsteig durchgeführt hatte und keine Schadstoffe mehr nachzuweisen waren, wurde der U-Bahnhof am Stiglmaierplatz nach kurzer Zeit wieder freigegeben.