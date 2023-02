Das Erdbeben in Syrien und in der Türkei hat viele Menschen obdachlos gemacht. In bitterer Kälte müssen sie draußen übernachten.

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Von den ersten Stunden des Erdbebens in Syrien und der Türkei an habe ich schreckliche Szenen und traurige Schicksale mitbekommen. Ich habe meine unzähligen Freunde, Bekannten und Verwandten in Syrien angerufen, um mich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Von vielen weiß ich bis jetzt nicht, ob sie tot sind oder verletzt oder noch am Leben.