Professor Klaus Diepold leitet den Lehrstuhl für Datenverarbeitung an der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik an der Technischen Universität München.

Klaus Diepold ist Professor für Elektro- und Informationstechnik an der TU München. Neben Formeln und Gleichungen müssen die Studierenden bei ihm Improvisationstheater üben. Was dahinter steckt.

Von Sabine Buchwald

Klaus Diepolds Lieblingsübung geht so: Einer sagt etwas, ein anderer antwortet und beginnt seinen Satz mit: "Ja, genau", nicht mit "Ja, aber". Das Wort "genau" macht den Unterschied. "Diese Form der Gesprächsführung ist eine Einladung zum Spiel und nicht zum Widerspruch", sagt Diepold. Zu widersprechen sei unsere eingeübte Reaktion, "mit dem Ergebnis, dass wir den Zugang zur kollektiven Kreativität und Freude verlieren".

Karin Krugs liebste Übung heißt "Mieter, Haus, Erdbeben": Aus einer größeren Gruppe müssen sich immer wieder drei Personen möglichst schnell zusammenfinden. Einer stellt sich in die Mitte, die anderen bilden mit ihren Armen ein Dach über dessen Kopf. Die Gesamtteilnehmer-Zahl darf nicht durch drei teilbar sein, sodass immer jemand übrigbleibt. Auf dessen Kommando hin bilden sich dann wieder neue Dreier-Bündnisse.

"Ich liebe dieses Spiel, weil man dabei viel fürs Leben lernt", sagt Krug. "Man hat immer eine Wahl: bleiben, gehen oder eine neue Gruppe suchen." Wenn man das länger spiele, erfahre man, dass es gar nicht so schlimm sei, auch mal draußen zu stehen, denn dann könne man etwas verändern.

Das Ziel ist, eingeschliffene Verhaltensweisen zu ändern, das Gewohnte zu durchbrechen und am Ende Ideen in die Tat umzusetzen. Dafür holt Diepold Krug regelmäßig in seine Uni-Seminare "Komputer & Creativität". Berufliche kommen die beiden aus ganz unterschiedlichen Welten.

Detailansicht öffnen Die Schauspielerin Karin Krug (Mitte) erklärt die Übung "Mieter, Haus, Erdbeben". (Foto: Stephan Rumpf)

Klaus Diepold, 60, ist Professor an der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik an der Technischen Universität München (TUM). Er leitet den Lehrstuhl für Datenverarbeitung, forscht im Bereich maschinelles Lernen und unterstützt Studierende mit Unternehmergeist bei der Gründung von Start-ups. Drei Jahre war Diepold Vize-Präsident, in dieser Funktion für Diversity und Talent-Management zuständig. Er studierte selbst an der TUM und wurde dort 1992 promoviert. Genau in jenem Jahr gründete Karin Krug, 51, mit anderen Schauspielern das Münchner Fastfood-Theater, das sie heute leitet. Sie studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität Theaterwissenschaften und lernte die Schauspielerei mit Privatlehrern. Anstatt zu Film- und Fernsehen zu gehen, bog sie in Richtung Impro-Theater ab. Bei Fastfood praktiziert sie Improvisation und Rollenwechsel auf hohem Niveau. Seit Jahren arbeitet sie als Coach und Trainerin.

"Impro-Theater findet immer auf Augenhöhe statt, es ist nicht hierarchisch angelegt."

"Am Ende des Kurses haben die Studierenden ein Grundverständnis verschiedener Konzepte von Kreativität entwickelt", verspricht die Beschreibung des Seminars auf der Fakultäts-Webseite. Das bezieht sich auf die Soft- und Hardware von Computern und auch auf die Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit. Hier kommt Karin Krug ins Spiel, ein Profi in Spontaneität, die mit Theater-Methoden Menschen zusammenbringt. "Impro-Theater findet immer auf Augenhöhe statt, es ist nicht hierarchisch angelegt", erklärt sie in einem Gespräch am Telefon. "Wir üben den Perspektivenwechsel." Impro-Theater bedeute, sich ständig mit Unbekanntem zu befassen und womöglich auch damit zu scheitern.

"So ein Kurs wie dieser steigert die Disziplin."

Ein anderes Denken zuzulassen? "Sehr wichtig", antwortet Krug. Das sei für sie einer der Schmerzpunkte der Pandemie, dass Querdenken so in Verruf geraten ist. An Diepold schätze sie, dass er so sehr an seinen Studierenden interessiert sei. Als die Universität im Lockdown war, haben sie den Kurs online abgehalten. Die Stunden ausfallen zu lassen, sei für ihn nicht in Frage gekommen.

Dieses Wintersemester sind die Studierenden wieder an der Uni präsent. Die Impro-Stunden finden also nicht virtuell statt. Alle seien geimpft, sagt Diepold, als man mit ihm gemeinsam an einem Nachmittag den Unterrichtsraum im Rückgebäude an der Arcisstraße betritt. Die Tische sind an die Wände geschoben, die Stühle stehen im Kreis, das sind die wenigen Hinweise, dass hier etwas Anderes stattfindet als frontale Lehre. Von Theateratmosphäre und Kreativität ist erst mal nichts zu spüren. Die Studierenden stehen in Grüppchen und ratschen. Stefan Röhrl, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter von Diepold, sagt einen bemerkenswerten Satz, als man ihn fragt, wie er das hier finde: "So ein Kurs wie dieser steigert die Disziplin."

Detailansicht öffnen Auf den eigenen Körper und auf einander zu achten, das lernen die Studierenden spielerisch in dem Seminar "Komputer & Creativität". (Foto: Stephan Rumpf)

Es geht pünktlich los. 13 Stühle sind besetzt, einige noch leer. Karin Krug, die einzige, die hier ein Kleid trägt, blickt in die Runde und begrüßt die Studierenden. Was Röhrl meint, wird klar, als die Tür aufgeht und ein Kommilitone sich unbemerkt auf einen freien Platz schleichen will. Er hätte grüßen oder sich entschuldigen können, das tut er aber nicht. Seine Gesichtsfarbe ändert sich drastisch, als Krug ihn anspricht. Dass es ihm wichtig ist, hier zu sein und ihm das Zuspätkommen nicht gleichgültig ist, könne man nun an seiner Hautfarbe ablesen, erklärt Krug. Man müsse sich nicht schämen, wenn man rot werde, das sei bei Emotionen ein ganz natürlicher Reflex.

Körpersprache gehört zu Krugs Handwerkszeug, dafür will sie die Studierenden sensibilisieren. Sie sollen lernen, sich selbst besser wahrzunehmen und Reaktionen oder Emotionen zu deuten, den Körper als Informationsquelle zu betrachten. "Ich mag keine Unpünktlichkeit", sagt Diepold etwas scharf. "Cum tempore haben wir schon im vergangenen Jahrhundert abgeschafft." Er zeigt Gefühl in diesem Moment. Konventionen bedeuten ihm etwas, das dürften nun alle verstanden haben.

"Was habt ihr vom letzten Mal mitgenommen?", fragt Krug die Studierenden. "Dass es wichtig ist, Situationen intuitiv anzunehmen, um schneller Entscheidungen treffen zu können", sagt ein Student in einem schwarzen Hoody schnell. Er ist einer der Nachzügler und scheint, mit seinem Eifer die Situation für sich verbessern zu wollen. Ein anderer ergänzt: "Wir sollen auf Nuancen achten." Und ein junger Mann mit längeren Haaren bekennt: "Ich schaue jetzt viel mehr, was um mich rum passiert." Karin Krug nickt mit dem Kopf. Sie wirkt zufrieden mit diesen Antworten.

Dann sollen alle aufstehen. Krug dreht sich in die Richtung eines Studenten und klatscht in die Hände. Der nimmt den Impuls auf und klatscht jemand anderem zu. So geht es hin und her. "Schneller", treibt Krug an, stampft mit dem Fuß auf, als sie wieder dran ist. "Gebt mehr Energie rein!" Die Klatschgeräusche pfeifen durch die Luft und werden lauter. Das macht die Hände warm und die Studierenden lockerer. "Wenn man das Gefühl hat, es passiert zu wenig, dann sollte man sich mehr involvieren", sagt die Schauspielerin dann. Die Erkenntnis aus dieser Übung: Man muss sich schon anstrengen, um etwas zu erreichen.

An diesem Nachmittag bekommen die Studierenden noch viele verschiedene Aufgaben. Und sie hören, dass auch Schauspielprofis und Professoren Lampenfieber haben. Was man dagegen tun könne? Durchatmen und einen Talismann dabeihaben. "Ich habe immer etwas bei mir, dass mich daran erinnert, dass es noch ein Leben außerhalb der Situation gibt", sagt Krug.

Mit Punkten sollen sich die Studierenden eigene Bühnenräume auf dem Boden schaffen und pantomimisch Tätigkeiten darstellen. Eine Studentin legt vier Punkte so nebeneinander, dass gerade ihre Füße darauf passen. Ein anderer schiebt seine Punkte weit auseinander. "Viel Platz für die Rampensau", sagt Krug, lacht und breitet ihre Arme weit aus. Sie hat gelernt, große und kleine Bühnen zu bespielen. Zu den Kursteilnehmern sagt sie: "Ihr seht, wie schön bunt die Welt ist, wenn man dem anderen seinen Raum lässt."

Für sein Engagement ist Diepold 2021 ausgezeichnet worden

Zielorientiert, dem Schreiben und der Sprache oft nicht so zugewandt, manchmal ein bisschen nerdig, mit einer leicht autistischen Ader, so beschreibt Klaus Diepold die jungen Menschen, mit denen er täglich zu tun hat. Er arbeitet mit Karin Krug, weil er ihnen helfen will, ihre Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. "Die ist bei Studierenden im Ingenieurwesen oft nicht so gut", sagt er. Er möchte, dass sie Teamfähigkeit trainieren und sich bewusst sind, was sie einbringen können.

Klaus Diepold ist ein außergewöhnlich engagierter und zugewandter Professor, der bereit ist, neue Wege zu gehen, egal was er macht. Das hat sich unter den Studierenden herumgesprochen - und auch bis an die Universitätsspitze. Im Sommer 2021 wurde er zum " TUM Start-up-Mentor of Excellence" gekürt. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert, Geld, das er für seine Arbeit verwenden soll. In einem Film zur Preisverleihung betont Präsident Thomas Hofmann Diepolds "Herzblut", "seinen unermüdlichen persönlichen Einsatz" und sein "Feingefühl".