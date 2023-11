Die Information kam für die Mitglieder des HVB Clubs überraschend. Ende des Jahres ist Schluss mit Fitness, Fußball und Tennis am Tucherpark, erfuhren sie in ihrer Mitgliederversammlung vor wenigen Tagen. Der europäische Fitnessclub-Betreiber Aspria, der gehofft hatte, Nachmieter für das Sportgelände am Englischen Garten zu werden, hat eine Absage von der Commerzbank-Tochter Commerz Real und dem Projektentwickler Hines erhalten, denen der grüne Bürostandort seit 2019 gehört. Damit steht auch der HVB Club auf der Straße. Dabei hatten sowohl der Club als auch Aspria den Deal bereits unter Dach und Fach gewähnt.