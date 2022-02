Glosse von Bernd Kastner

Entsteht die Liebe zwischen zwei Menschen in den Herzen oder in den Bäuchen? Egal. Sicher ist, im Umgang mit ihr ist Verstand vonnöten, am Anfang und am Ende. Wie alles Menschliche ist auch die Liebe irgendwann vorbei. Wenn dies nicht biologisch geschieht, droht die Anwendung der DIN 1076. Aber gemach, es gibt eine Lösung für die Ewigkeit.

Ehe zwei Menschen zum Standesamt gehen oder gar zum Pfarrer, um sich zu versprechen, sollten sie, um an ihre Herz-Bauch-Gefühle hinzuspüren, einen romantischen Ort aufsuchen. Dafür eignet sich eine Brücke, ein Ort des Schwebens und des Übergangs. Im Süden Münchens führt eine Brücke von Thalkirchen über die Isar. Weil sie aus Holz gezimmert ist, spürt man auf ihr ein zartes Zittern in Bauch und Beinen. Ziel der Überquerung ist nicht das Elefantenhaus am anderen Ufer, sondern das Gewahrwerden der dortigen Romantik: "Ein landschaftlich an Schönheit kaum zu überbietender Ort."

Diese Bewertung findet sich nicht im Lonely Planet, sondern in einem Internetshop für Vorhängeschlösser. Dort kann man sie bestellen, aber nicht für den Kellerverschlag. Liebesschlösser!

Wer mit einem Lieblingsmensch spontan durch Thalkirchen flaniert, sollte ein Liebesschloss in der Tasche haben, am besten mit eingravierten Namen und Datum. Sabine Thomas 01.05.14. Oder so. Zur Klarstellung bieten sich, für Normromantiker, Herzchen zur Gravur an und oder eine umgelegte Acht für Astrophysikerinnen, denn die wissen damit umzugehen. Hat man so eine Verschlusssache einstecken, hängt man sie ans Brückengeländer, sperrt ab und wirft den Schlüssel in die Isar. Fertig.

Leider muss man oft zusehen, wie Liebe und Schloss rosten. Spätestens jetzt übernimmt das Baureferat der Landeshauptstadt. Die Fachleute dort haben eine DIN-Norm auf dem Schreibtisch liegen, jene mit der Nummer 1076, wie die Pressestelle auf Anfrage der SZ schriftlich mitteilt. 1076 ist der Leitfaden für Bauwerksprüfung, und damit für den Liebestest. Denn korrodierende Zuneigung ist gefährlich.

Also entfernen die Beziehungsfachleute im Baureferat regelmäßig angefressene Herzchenschlösser, wahrscheinlich brachial, man will es sich gar nicht vorstellen. Nach der Trennung werden die Relikte für mehrere Monate im Bauhof am Isarkanal aufbewahrt, in einer "Schatzkiste", auch das teilt das Baureferat mit. Vermutlich ist die Abholerrate sehr gering, wie traurig.

Aber vermeidbar. Wer clever ist, und mindestens ein Paar war das, wählt das Liebesschloss 2.0. Vor dem Brückengang schnell in den Baumarkt, da gibt es im Großpack Kabelbinder, schwarz oder weiß, ganz egal. Zwei davon um ein Metallstäbchen geschlungen und dann noch ineinander, schon ist die Liebe sicher vor Gefahr von Rost. Und vor DIN 1076.