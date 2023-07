Polizei in München

Nächtliche Entdeckung: In der Au griff die Polizei einen jugendlichen Autofahrer auf, der auch noch Marihuana im Wagen hatte.

Um drei Uhr morgens kontrollieren Polizisten in der Au einen BMW - am Steuer ein 15-Jähriger. Außerdem im Wagen: dessen jüngere Schwester und einiges an Marihuana.