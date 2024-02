Von Catherine Hoffmann

In München ist es fast unmöglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Wut und Frust über Rekordmieten und stagnierenden Neubau sind groß. Wer ist schuld an der Not und wie ließe sich diese lindern? "Die verantwortlichen Politiker in München sagen oft, da kann man nichts machen. Der Bund muss handeln, das Land muss etwas tun. Aber das stimmt nicht: Natürlich kann auch die Stadt etwas unternehmen gegen Wohnungsnot", sagt Alain Thierstein.