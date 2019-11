Subkultur in München

Der Platzmangel in München macht es jungen Veranstaltern schwer, Räume für ihre Partys zu finden. Sich auszuprobieren, zu feiern - das geht oft nur in der Illegalität.

In München gründen sich immer neue Techno-Kollektive. Nicht genehmigte Raves gelten als Abenteuer. Bis etwas passiert. Wie Ende Mai, als ein junger Mann starb. Was muss passieren, damit ein Umdenken in der Szene stattfindet?