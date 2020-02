Wetter in München

Die Erinnerung an Tief Sabine ist noch frisch, da fegt Bianca durchs Land. Durch heftige Sturmböen und Schneefall sind in der Nacht zum Freitag Bäume umgestürzt, teils wurden Straßen und Schienen in und um München blockiert. Um kurz vor 23 Uhr meldete die S-Bahn, dass der Betrieb auf den Außenästen wegen des Sturmtiefs bis auf weiteres eingestellt wird. Die Linie S1 - die Flughafen-S-Bahn - begann um kurz nach Mitternacht wieder zu fahren.

Auf der Stammstrecke wurde unterdessen ein Pendelverkehr eingerichtet. Außerdem meldete die Bahn folgende Alternativen:

Zwischen Dachau Bahnhof und Altomünster ist ein Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.

Zwischen Starnberg und Tutzing ist ein Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.

Zwischen Markt Schwaben und Erding ist ein Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.

Informationen zur aktuellen Betriebslage der S-Bahn München finden sich auch auf der Homepage. Zu Einschränkungen und Zugausfällen kommt es auch in anderen Teilen Bayerns.

Mögliche Einschränkungen am Flughafen

Auch der Flughafen München warnte wegen Bianca vor möglichen Verzögerungen. Bis in die Nacht gab es allerdings keine Meldungen von ausgefallen Flügen - lediglich die Störung bei der S-Bahn dürfte Flugreisende etwas aufgehalten haben.

Auch auf Münchens Straßen kam es wegen des Sturms zu Einschränkungen. Umgefallene Bäume versperrten teilweise die Fahrt, teilweise wurden dadurch gleich mehrere Fahrspuren blockiert. Einen Überblick über die Schäden gibt es derzeit noch nicht.

Anders Orkan Sabine vor etwa drei Wochen durch Bayern fegte, wurden sämtliche Schulen im Freistaat geschlossen - diesmal sind sowieso Faschingsferien. Die Warnung vor herabstürzenden Ästen oder herumfliegenden Gegenständen achtzugeben, gilt aber auch bei Tief Bianca.