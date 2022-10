Wer in München einen der begehrten Plätze in einem Studentenwohnheim bekommen will, muss schnell sein und Glück haben.

Von Melanie Strobl und Daniel Thoma

Hätte er nicht so schnell auf die Mail geantwortet, Jan Schneider würde wohl immer noch in Ingolstadt leben. Doch seit gut einem Jahr wohnt der 21-jährige Student in einem Bungalow im Olympischen Dorf. Auf den Platz in der Münchner Wohnanlage des Studentenwerks hat er mehr als zwei Jahre gewartet - doch dann zählte jede Sekunde. Wenn in einem Wohnheim kurzfristig Plätze freiwerden, verschickt das Studentenwerk ein "Schnellanschreiben" per E-Mail an die Bewerberinnen und Bewerber auf der Warteliste. Wer dann als erster mit den nötigen Daten antwortet, hat den Platz. "Das habe ich davor zweimal gemacht und war jeweils nicht der Erste. Beim dritten Versuch habe ich dann wirklich nach einer Minute geantwortet und hatte auch alle Dokumente parat."