Von Bernd Kastner

Das "Studentenwerk München" heißt seit Jahresbeginn "Studierendenwerk München Oberbayern". Allein, der neue Name ändert nichts an den Problemen in den Wohnheimen. Sie werden immer größer und drängender. In der Studentenstadt in Freimann, der Stusta, wird bald ein viertes Wohnheim leer stehen, Haus 10 mit 62 Wohnplätzen. Ende Januar erfuhren die Bewohner, dass sie innerhalb weniger Wochen ausziehen sollen. Auf ihre Bitte hin wurde die Frist bis 1. September verlängert.