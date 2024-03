Das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof wird noch ein weiteres Jahr später fertig als zunächst geplant. Am Mittwoch teilte die Deutsche Bahn (DB) mit, dass die Anlage erst im Sommer 2025 in Betrieb gehen kann. Erst hatte die DB versprochen, das aus dem Jahr 1971 stammende Relais-Stellwerk bereits im Sommer 2023 durch das neue zu ersetzen, dann hieß es August 2024. Seit Oktober 2021 wird an der neuen Anlage gebaut. Während der Arbeiten kommt es immer wieder zu Streckensperrungen.