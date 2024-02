Von Catherine Hoffmann

Tobias Kahnert beugt sich über ein Objekt aus glänzendem Metall, weißem Kunststoff und himbeerfarbenem Schaum. Es ist das Herzstück moderner Mobilität, eine Elektrobatterie. Diese hier ist allerdings nicht für Autos, sondern für Kleinflugzeuge gedacht. "Die Batteriezellen sind die gleichen, die man in einem E-Auto von Tesla oder BMW findet. Wir nutzen das technologische Know-how, das in der Automobilindustrie schon lang existiert, und wenden es in andere Industrien an, etwa in der Luftfahrt, für Drohnen, Nutzfahrzeuge oder Schiffe", sagt der Start-up-Unternehmer.