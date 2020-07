Satte 13 Stunden lang tagte der Stadtrat am Mittwoch bis in die Nacht hinein. Einem Zuschauer des Livestreams taten die Lokalpolitiker offenbar leid.

Kolumne von Anna Hoben

Dreizehn Stunden hat der Stadtrat am Mittwoch im Gasteig getagt. Das ist lang, keine Frage, aber Luft nach oben gibt es freilich immer. 91,5 Stunden rangen zuletzt die EU-Staats- und Regierungschefs um den Corona-Aufbaufonds und den europäischen Finanzrahmen - vier Tage und vier Nächte. Rein rechnerisch gesehen passen also sieben Münchner Marathonsitzungen in einen EU-Corona-Sondergipfel.

Den Zuhörern einer Stadtratssitzung aber verlangen auch 13 Stunden einiges ab. Und doch hat es am Mittwoch mindestens einen oder eine gegeben, der oder die bis zum Schluss durchgehalten hat, vor dem Bildschirm zu Hause. "Ein Zuschauer am Livestream hat uns aus Mitgefühl Pizza geschickt", twitterte die SPD-Fraktionsvorsitzende Anne Hübner, irgendwann nach 22.30 Uhr. Dazu postete sie ein Foto, das Oberbürgermeister Dieter Reiter zeigt, müdes, aber zufriedenes Grinsen, den Arm lässig auf einen Stapel mit fünf Pizzakartons gestützt, den man auf den ersten Blick auch für einen Stapel Sitzungsunterlagen halten könnte. "So nett war noch niemand zu uns!", schrieb die Fraktionsvorsitzende in ihrem Tweet weiter - nicht auf den OB bezogen, sondern auf den Pizza-Spender.

Die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden von den Grünen übrigens twitterte zur selben Zeit etwas inhaltlich Übereinstimmendes, weshalb im Nachhinein unklar ist, ob die Pizza SPD oder Grüne erfreuen und sättigen sollte - oder vielleicht sogar vielmehr für CSU oder Bayernpartei gedacht war. Unklar ist auch, ob der Pizza-Spender zu später Stunde der letzte verbliebene Zuschauer am Livestream war. Über seine Motivation hingegen, 13 Stunden Stadtrat zu bingewatchen, kann spekuliert werden: Die Politserie "House of Cards" bei Netflix war vermutlich nach den Corona-Monaten durchgeschaut, Ersatz musste her. Was Tonfall und Vorwürfe aus der Opposition betraf, konnte die Finanzdebatte vom Unterhaltungswert her ja auch durchaus mithalten. Weil aber Lokalpolitiker in München echte Menschen sind, mit echtem Hunger, ließ der Livestream-Gucker Pizza liefern. Ach, München.