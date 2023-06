Die historische Sollner Postkutsche, ein Wahrzeichen des Stadtteils, kehrt zurück auf ihr angestammtes Ausstellungspodest an der Herterichstraße 103. Das museale Gefährt ist mehrere Wochen lang in einer fränkischen Museumswerkstatt restauriert worden. Am Samstag, 24. Juni, wird seine Heimkehr in den Münchner Süden mit einem Nachbarschaftsfest gefeiert.

Von 13 Uhr an stehen eine feierliche Enthüllung durch Manfred Schauer ("Schichtl"), Tanzvorführungen der Elbachtaler und ein Konzert der Forstenrieder Blasmusik auf dem Programm. Die ehemalige Wiesn-Chefin Gabriele Weishäupl zapft das erste Fass Freibier an, und für Kinder gibt's bei dem Spektakel einige Überraschungen. Motto des Straßenfestes vor der Post in Solln: "Das Warten hat ein Ende."