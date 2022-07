Stadt will 117 Wohnungen in Schwabing kaufen

Eine Firma aus Luxemburg bietet die Anlage zwischen der Schleißheimer Straße und der Gernotstraße für 83 Millionen Euro an. Die grün-rote Koalition will zugreifen.

Von Sebastian Krass

117 Wohnungen in Schwabing für 83,4 Millionen Euro: Der Stadtrat muss in dieser Woche entscheiden, ob er eine Wohnanlage zwischen der Schleißheimer Straße, der Bamberger Straße und der Gernotstraße einem Investmentfonds aus Luxemburg abkauft und in den Bestand der städtischen Wohnungsgesellschaft GWG überführt. Das geht aus einem nicht-öffentlichen Beschlussentwurf für die Vollversammlung am Mittwoch und Donnerstag hervor, der der SZ vorliegt. Demnach hat die Firma JP Residential 17 S.à.r.l. die Anlage der Stadt zum Kauf angeboten zu einem nicht-verhandelbaren Preis, der etwa 3,5 Prozent über dem vom städtischen Bewertungsamt ermittelten Marktwert liegt.