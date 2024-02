Der Schriftzug "Commerzbank" prangt noch immer an der Fassade des Hauses an der Schwabinger Erwin-von-Kreibig-Straße 4-6. Etwa 30 Jahre lang hatte das Finanzinstitut dort seine Zentrale, direkt am Mittleren Ring kurz vor der Einfahrt in den Petueltunnel. Seit einigen Monaten ist das Geldhaus nun im Neubau "The Mark" an der Landsberger Straße im Münchner Westen anzutreffen.