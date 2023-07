Im Bicicletta am Schwabinger Tor ist der Name Programm. Fahrräder baumeln sogar von der Decke.

Von Katharina Haase

Wer sich bei schönem Wetter der "Bicicletta Cafébar" am Schwabinger Tor nähert, bei dem könnten leichte Urlaubsgefühle aufkommen. Ein großer schicker Platz mit Blumen, Wasserspielen und gemütlichen Sitzpolstern, im Hintergrund grüne Bäume. Aber München wird ja nicht umsonst die nördlichste Stadt Italiens genannt - wie passend also, dass das Bicicletta einen italienischen Namen trägt und auf großen Tafeln in den Abendstunden mit einem "Aperitivo"-Angebot lockt.

Bicicletta bedeutet übersetzt "Fahrrad" und der Name ist hier Programm. Das Café ist zwar direkt an den Eingangsbereich des Fünf-Sterne-Hotels Andaz angeschlossen, wirkt aber eher hipp und bodenständig als nobel. Der schicke Laden wurde in Kooperation mit den Betreibern der BikeBox eingerichtet, einem Fahrradladen in der Nähe. Und die bewiesen viel Liebe zum Detail. Die Bar selbst gleicht einem übergroßen Coffee-Bike, die Barhocker haben anstatt einer Sitzfläche einen Ledersattel. Von ihnen aus kann man durch eine große Glasfront hinaus auf die belebte Leopoldstraße schauen. Von der hohen Decke baumeln ein paar Räder.

Im Innenbereich laden neben den Sattel-Hockern noch ein paar knautschige Ledersofas zum Hinsetzen ein, im Außenbereich stehen moderne, gepolsterte Gartenmöbel. Nach einer Bedienung sucht man im Bicicletta vergeblich, Selbstbedienung ist angesagt. Aber die Baristas an der Coffee-Bike-Theke sind immer freundlich - und auch am Sonntagmorgen findet man ohne Reservierung ein ruhiges Plätzchen.

Detailansicht öffnen Innen gibt es Ledersattel statt Stühlen und Barhockern. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Detailansicht öffnen Draußen sitzt man auf gemütlichem Gartenmobiliar. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Das Angebot im Bicicletta ist größtenteils am Coffee-Bike-Tresen zu finden. In einer Vitrine gibt es frische Focaccia, Panini und Bagels (6,90 Euro), auf Wunsch auch warm. Zudem können herzhafte Esser zwischen Butter- und Frischkäsebrezen wählen oder sich - wenn noch nicht zu früh dafür - eine herzhafte Bowl mit Sushireis, Lachs und anderen gesunden Sachen aussuchen. Mittags zwischen 11 und 14 Uhr stehen variierende Tagesgerichte auf der Karte.

Bowls werden nicht nur herzhaft, sondern auch süß serviert, beispielsweise als Birchermüsli oder als Quarkbowl mit Mandeln und frischen Früchten (je 7,90 Euro). Dazu gibt es frische Croissants, Bananenbrot und Muffins (2 bis 3 Euro). Ein besonderes Highlight sind die Kuchen und kleinen Törtchen (5 Euro pro Stück), die nicht nur wunderschön aussehen, sondern auch sehr gut schmecken. Wer nicht genug davon bekommt, kann die Kuchen sogar in der Hotel-Patisserie für zu Hause bestellen.

Detailansicht öffnen Die Theke im Bicicletta. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Detailansicht öffnen Die Panini werden frisch belegt, es gibt sie in warm oder kalt. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Detailansicht öffnen Die Törtchen stammen aus der Hotel-Patisserie. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Detailansicht öffnen Die Smoothies werden frisch zubereitet. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Zu trinken gibt es klassisch emilo-Kaffee in verschiedenen Zubereitungsformen (1,90 bis 4,50 Euro), dazu diverse Tees und heiße Schokolade. Auch Smoothies (7,90 Euro) und Säfte (4,00 Euro) stehen auf der Karte. Sie werden frisch zubereitet und sorgen für einen ordentlichen Vitaminschub zum Start in den Tag. Wer Heißgetränke und Smoothies nicht mag, findet eine Auswahl an Softdrinks, Limos und anderen Kaltgetränken.

Im Bicicletta kann man nicht nur frühstücken oder brunchen, sondern auch "shoppen". Im Angebot sind Weine, Honig, Marmeladen, Aufstriche und andere Kleinigkeiten. Obwohl direkt im Superior-Hotel gelegen, ist das Publikum gemischt, egal ob Familien aus der Nachbarschaft, junge Paare, Biker, die eine kleine Pause einlegen oder Geschäftsleute, die nebenbei auf ihrem Laptop tippen. In der Bicicletta Café-Bar kann man also problemlos auch mit Flip-Flops auftauchen - und sich dann tatsächlich ein bisschen wie im Urlaub fühlen.

Bicicletta & Terrasse, Leopoldstraße 170, 80805 München, Telefon: 089/2620274902, Öffnungszeiten: täglich 8 bis 20 Uhr.