Die meisten mussten die sauren Drops lutschen. Und zu Recht, denn zuvor waren sie deutlich zu schnell an einer Grundschule in Forstenried vorbeigefahren - am zweiten Schultag. Dafür wurden 34 Autofahrer am Mittwoch von der Polizei gestoppt. Zur Rede gestellt wurden sie aber nicht nur von den Beamten, sondern auch von Schulkindern, die die Temposünder vorwurfsvoll befragten - und ihnen saure Drops überreichten.

Gerade einmal 13 Autofahrer hatten sich während der Kontrolle an das Tempolimit von 30 gehalten. Sie wurden ebenfalls gestoppt, damit sie mit Schokoriegeln belohnt werden konnten. "Kinder fragen Raser" heißt die Aktion, die Beamte der Polizeiinspektion Verkehrserziehung und -aufklärung zusammen mit den Beamten der Polizeiinspektion 29 und den Viertklässlern durchführten. Fünf Autofahrer, die wesentlich schneller als 30 fuhren, wurden verwarnt oder angezeigt. Der Schnellste wurde laut Polizei mit Tempo 50 gemessen.