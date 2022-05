"Was wir hier machen, ist weltweit einzigartig"

Viel schneller am Patienten: die fliegenden Heli-Ärzte aus Harlaching.

Bei einem Blutgerinnsel im Kopf geht es um Minuten. Deshalb sichern Mediziner der München Klinik die Patientenversorgung in Südostbayern nun verstärkt per Helikopter - mit messbarem Erfolg.

Von Stephan Handel

Alter Neurologen-Spruch beim Schlaganfall: Time is Brain - Zeit ist Hirn. Denn wenn ein Blutgerinnsel ein Gefäß im Hirn verstopft, dann bringt jede Minute früherer Hilfe eine messbare Verbesserung für den Patienten, bessere Überlebenschancen, geringere Folgeschäden, höhere Lebensqualität. Einem Ärzteteam der München-Klinik Harlaching ist es jetzt gelungen, die durchschnittliche Zeit zwischen Meldung des Patienten und Behandlungsbeginn um ganze eineinhalb Stunden zu verkürzen - eine Leistung, die nun sogar dem renommierten "Journal of the American Medical Association" (Jama) eine Veröffentlichung wert war.