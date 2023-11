Der Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wirkt sich massiv auf den S-Bahn-Verkehr in München aus. S-Bahn-Linien fahren nur einmal in der Stunde und damit deutlich seltener als normal, eine Linie entfällt sogar komplett, wie die Deutsche Bahn (DB) auf der Internetseite zur Betriebslage der Münchner S-Bahn mitteilt. Die DB erwartet "massive Beeinträchtigungen des S-Bahn-Verkehrs" bis zum Betriebsschluss am Donnerstagabend.