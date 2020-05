Die Bahn baut wieder: Am kommenden Wochenende, von 15. bis 18. Mai, ist die Stammstrecke wegen Instandhaltungsarbeiten zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Die S-Bahn München bietet dafür wie schon in der Vergangenheit ein Ersatzkonzept an. Die S-Bahnen beginnen und enden am Ostbahnhof und in Pasing oder werden oberirdisch zum Hauptbahnhof umgeleitet. Die S8 umfährt die Stammstrecke über den Südring. Zwischen Pasing und Ostbahnhof setzt die Bahn Ersatzbusse ein.

Neben den Arbeiten auf der Stammstrecke gehen auch die Modernisierung der Tunnelstationen und der Bau der zweiten Stammstrecke weiter. Die Arbeiten beginnen am 15. Mai gegen 22.30 Uhr und dauern bis 18. Mai, 4.40 Uhr. Die Ersatzbusse verkehren samstags zwischen neun und 21 Uhr im Sieben-Minuten-Takt und ansonsten alle zehn bis 15 Minuten. Alternativ können die Fahrgäste zwischen Pasing, Hauptbahnhof und Ostbahnhof auch die Regionalzüge nutzen.

Als Ausweichmöglichkeiten stehen zudem die U-Bahnen und Straßenbahnen zur Verfügung. Am Samstag wird tagsüber die U-Bahnlinie U 5 zwischen Westendstraße und Innsbrucker Ring auf einen Fünf-Minuten-Takt verdichtet. Zudem fährt die Trambahnlinie 39 zwischen Pasing und Sendlinger Tor am Samstag und am Sonntagabend häufiger. Die S1 fährt im 20-Minuten-Takt von und nach Moosach. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof (oberirdisch) verkehrt die S1 etwa alle 30 Minuten - ohne Halt an den Zwischenstationen. Die S2 West fährt im 30-Minuten Takt ohne Halt zwischen Hauptbahnhof und Obermenzing. Zwischen Dachau Bahnhof und Altomünster fahren die Züge alle 60 Minuten. Die S3 West und S4 West beginnen und enden in Pasing. Die S6 West verkehrt oberirdisch ohne Halt zwischen Hauptbahnhof und Pasing. Die S7 West fährt ebenfalls oberirdisch zum Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke.

Auf den östlichen Ästen fährt die Bahn folgendes Programm: Die S2 Ost, S3 Ost, S4 Ost, S6 und S7 Ost beginnen und enden am Ostbahnhof. Die S8 fährt ohne Halt zwischen Pasing und Ostbahnhof zum Flughafen. Dabei hält sie auch nicht am Leuchtenbergring. Das gleiche gilt für die Gegenrichtung. Reisende zum Flughafen können sowohl die S1 (ab Hauptbahnhof oberirdisch) als auch die S8 (ab Pasing und Ostbahnhof) nutzen.

Im Anschluss an das Instandhaltungswochenende bleibt die Station Rosenheimer Platz in Fahrtrichtung Hauptbahnhof noch bis Freitag, 22. Mai, 23 Uhr, wegen Bodenarbeiten gesperrt. Das macht die Anreise zum Rosenheimer Platz etwas umständlich. Die Bahn empfiehlt, zum Einsteigen zunächst zum Ostbahnhof zu fahren und dort die S-Bahnen in Richtung Hauptbahnhof zu nutzen. Zum Aussteigen können die Reisenden zur nächsten Haltestelle Isartor weiterfahren und in die entgegengesetzte Richtung umsteigen. Für die Rückfahrt benötigen die Fahrgäste keinen zusätzlichen Fahrschein.

An zwei weiteren Mai-Wochenenden schränken Bauarbeiten zur zweiten Stammstrecke in Laim den Betrieb ein: Von Freitagabend, 22. Mai, bis Montagfrüh, 25. Mai, sowie von Freitag, 29. Mai, bis Montag, 1. Juni, fahren zwischen Ostbahnhof und Pasing nur die S6 und die S7 sowie die S8. Alle anderen Linien enden vorzeitig in Pasing, am Hauptbahnhof (oberirdisch), am Ostbahnhof oder fahren über den Südring. Für die Stammstrecke setzt die Bahn zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke jeweils am Samstag von neun bis ein Uhr nachts und am Sonntag von elf bis 21 Uhr eine Pendel-S-Bahn im 20-Minuten-Takt ein. Die Tram 19 fährt zwischen Pasing und Sendlinger Tor am Samstag häufiger.