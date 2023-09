Berduxstraße : Neuer S-Bahnhof im Münchner Westen

Seit Jahren ringen Stadt und Freistaat um eine Station für die etwa 6000 Zuzügler im Neubauviertel an der Paul-Gerhardt-Allee in Pasing. Nun will das Rathaus die Finanzierung zusagen - und gleichzeitig Pläne für einen Autotunnel aufgeben.