Von Philipp Crone

So etwas liest man doch gerne in der Kirche: "Hallodri, Haderlump, elender Schuft!" So steht es in Großbuchstaben im Musikzimmer der Theatinerkirche auf eine Tafel geschrieben. Womit schon gleich klar ist, dass hier etwas nicht stimmt. Die Frage ist, wenn man den Musikalischen Leiter der Theatinerkirche trifft, Robert Mehlhart, was alles und vor allem, was alles nicht mit den gängigen Kirchen-Klischees übereinstimmt.