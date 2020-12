Von Franz Kotteder, München

"Aladins Wunderlampe" ist auch im Angebot. Das passt gut zu einem Bazar, und so ein Utensil kann man ja immer brauchen. Zu kaufen war das Öllämpchen aus Glas - gefeilscht wurde da nicht! - für 46 Euro nur online beim Münchner Sternerestaurant Tantris. Im Angebot waren auch Drachen aus Nymphenburger Porzellan, die esoterisch-märchenhaften Wappentiere des Hauses, sowie Teller, Gläser und Besteck.

Ist es nun also schon so weit, dass Gourmettempel ihr Tafelsilber verschleudern müssen? Andere Stars der Branche liefern Menüs aus wie das Nobelhart & Schmutzig in Berlin oder brutzeln Burger wie der Zwei-Sterne-Koch Tohru Nakamura in München, um sich über die Zeit zu retten.

Auch beim Tantris ist noch nicht Land unter, obwohl es so schnell nicht wieder öffnen wird. Das Gebäude, im exzentrischen Siebzigerjahre-Stil nach den Plänen des im April verstorbenen Schweizer Architekten Justus Dahinden errichtet und früher gerne als "Feuerwehrhaus" verspottet wegen seiner knallroten und schwarzen Innenausstattung, ist sehr in die Jahre gekommen. Es muss gründlich saniert werden, mindestens bis Mitte 2021. Und weil danach vieles neu wird, können die zahlreichen Fans des Hauses noch bis Sonntag ein Stück großer gastronomischer Vergangenheit für zu Hause erwerben. Das Besteck mit den filigranen Messerklingen zu 1096 Euro etwa, oder das berühmte Buttermesser, bei dem man nie weiß, was Klinge ist und was Griff, zu 335 Euro (jeweils als Sechserpack).

Der Andrang, heißt es, ist enorm. Das Tantris ist schließlich eines der berühmtesten Sternerestaurants Deutschlands. 1971 von dem Münchner Bauunternehmer Fritz Eichbauer in einem Nordschwabinger Neubaugebiet errichtet, glich es anfangs eher einem Ufo in der Wüste als einer Speisegaststätte. Eichbauer holte Eckart Witzigmann, der in den USA eigentlich Hauskoch bei den Kennedys werden sollte, nach München. Damit begann das, was man bald "das deutsche Küchenwunder" nannte. Witzigmann bekam schnell zwei Sterne im Michelin, und später als erster deutscher Koch drei in seinem eigenen Restaurant Aubergine. Heinz Winkler, sein Nachfolger im Tantris, holte bald darauf ebenfalls drei Sterne.

Seit 29 Jahren ist Hans Haas der Küchenchef im Tantris, vor eineinhalb Jahren kündigte er seinen Rückzug zu Silvester 2020 an. Corona hat ihm den Abschied gründlich verhagelt. Statt mit einem rauschenden Fest scheidet Haas notgedrungen etwas sang- und klanglos aus.

Mit dem Tantris aber wird es weitergehen, auch wenn Eichbauers Sohn Felix, der heutige Geschäftsführer, sich zwischenzeitlich schon mal fragte, ob die Millionen für die Sanierung wirklich gut angelegt seien. Aber schnöde Kosten-Nutzen-Rechnung verbietet sich bei einem Haus dieser Klasse, das obendrein unter Denkmalschutz steht. Als neuen obersten Küchendirektor hat Eichbauer Matthias Hahn, lange Jahre rechte Hand der Pariser Kochlegende Alain Ducasse, verpflichtet. Hahn wird das Tantris umstrukturieren und zwei neue Küchenchefs einstellen. Den ersten will er bald präsentieren, der Name ist noch geheim. "Den kennt hier keiner", sagen Insider. Aber das war damals, 1971, bei Eckart Witzigmann ja nicht viel anders.