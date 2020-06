Das Tantris, Deutschlands berühmtestes Sternerestaurant, bekommt einen neuen Chefkoch. Der 43-jährige Matthias Hahn wird im kommenden Jahr die Nachfolge von Hans Haas antreten, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Hahn ist hierzulande nur Insidern bekannt, hat aber bereits eine große Karriere in der internationalen Spitzengastronomie hinter sich. Er kommt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Schwäbisch Hall und hatte nach seinem Zivildienst erst vier Semester Physik studiert, bevor er im Freiburger Hotel Colombi eine Kochlehre begann. Anschließend ging er nach Frankreich, um sich in mehreren Drei-Sterne-Häusern fortzubilden.

Seit 16 Jahren arbeitet Matthias Hahn in mehreren verantwortlichen Positionen für Alain Ducasse, einen der weltweit erfolgreichsten französischen Köche, der gleich mehrere Zwei- und Drei-Sterne-Restaurants in seinem Portfolio hat. Unter anderem leitete Hahn das Restaurant Le Jules Verne im Eiffelturm, das ebenfalls zur Ducasse-Gruppe gehört. Die vergangenen neun Jahre war er als Corporate Chef die rechte Hand von Ducasse und konzipierte unter anderem neue Restaurants für ihn.

Am Mittwochmittag präsentierten die Tantris-Inhaber Felix und Sabine Eichbauer Matthias Hahn nun als neuen "Executive Chef" des Schwabinger Restaurants. Er tritt damit ein großes Erbe an. Das Tantris wurde im Dezember 1971 von Eichbauers Vater Fritz, einem bekannten Münchner Bauunternehmer eröffnet. Erster Küchenchef war Eckart Witzigmann, der das Lokal in ganz Deutschland berühmt machte und ihm zu zwei Sternen verhalf. Später erkochte er in seinem eigenen Lokal Aubergine als erster Küchenchef in Deutschland drei Sterne. Seinem Nachfolger im Tantris, Heinz Winkler, gelang dieses Kunststück ebenfalls.

Seit rund 24 Jahren ist Hans Haas der Chefkoch. Für das stets gleichbleibend hohe Niveau seiner Küche wird er vom Michelin seither regelmäßig mit zwei Sternen ausgezeichnet. Matthias Hahn ist in 49 Jahren nach den beiden gebürtigen Österreichern Witzigmann und Haas sowie dem in Südtirol geborenen Winkler der erste deutsche Küchenchef im Tantris.

Das Restaurant, von dem unlängst verstorbenen Schweizer Architekten Justus Dahinden im typischen Stil der frühen Siebzigerjahre entworfen, steht unter Denkmalschutz und wird von Januar an umfassend renoviert. Mitte 2021 soll es wieder eröffnet werden. Im darauffolgenden Dezember kann es dann sein 50-jähriges Bestehen feiern.