"Gewalt, Missbrauch, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung, Rassismus, Sexismus, Homophobie, Diskriminierung, Misogynie." Auf all diese Dinge weist die Trigger-Warnung vor dem Musikvideo zu "Eine gute Frau" hin. Und übertrieben ist das nicht. Ungewohnt aber auch nicht: In der Singleauskopplung - das ganze Album "Periodt" erscheint am 6. Oktober - zeigt sich Rapperin Nura wie üblich unzensiert und provozierend. Ihre Reime zielen ab auf gesellschaftliche Probleme und Rollenbilder, die inzwischen vielleicht weniger verbreitet, aber noch lange nicht vorbei sind.