So wurde beim Halbfinale in einer Kölner Kneipe gejubelt. In München ist das Angebot auch beim Finale überschaubar.

Von Konstantin Rek

Am Mittwoch haben zwölf Millionen Menschen den Final-Einzug der DFB-Frauen bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Frankreich live im Fernsehen miterlebt - ein Rekord für ein EM-Spiel der Frauen. Doch trotzdem gibt es in München für das Finale am Sonntag gegen England nur wenige Orte zum Public Viewing. Die bekannte Fußballkneipe Stadion an der Schleißheimer Straße bildet dabei eine Ausnahme. Dort können Fans das Finale gemeinsam schauen. Auch im Kulturzentrum Backstage kann man das Spiel sowohl draußen als auch drinnen erleben. Im Augustiner-Keller dagegen steht noch nicht fest, ob das Finale im Wembley-Stadion übertragen wird. Andere Betriebe, die das Spiel nicht zeigen, verweisen auf das geringe Interesse vor dem Turnier.