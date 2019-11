Im Münchner Raser-Prozess um dem Tod dreier junger Menschen, die vor zwei Jahren in ihrem brennenden Kleinwagen auf der Wasserburger Landstraße gestorben sind, haben mehrere Zeugen den heute 62 Jahre alten Unfallfahrer schwer belastet. Der Mann aus dem Landkreis Ebersberg soll schon mindestens 250 Meter vor dem Aufprall auf den an einer Ampel wartenden Opel Corsa extrem schnell gerast sein. Erlaubt sind dort, mitten im Münchner Osten, nur 50 Stundenkilometer.

Der SUV sei regelrecht an ihm "vorbeigeschossen", berichtete ein Spaziergänger. Ein weiterer Augenzeuge sagte: "Es hat sich angehört wie: Autofahrer gibt richtig Gas." Der Unfallfahrer sei konzentriert am Steuer gesessen und habe geradeaus geschaut. Ein Augenzeuge will gesehen haben, wie der BMW X5 des Angeklagten etwa 100 Meter vor der Kreuzung auf die linke Fahrspur wechselte, auf der der Kleinwagen an einer Ampel stand.

Angeklagt ist der Unfallfahrer wegen fahrlässiger Tötung. Vorsatz habe man ihm bislang nicht nachweisen können, hatte eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft München I vor dem Prozess erklärt. Der Angeklagte schweigt. Durch seinen Anwalt ließ er die zahlreich im Gerichtssaal anwesenden Familienangehörigen der Toten um Entschuldigung bitten für das Leid, das sie erlitten hätten.

Sein Mandant sei seit dem Unfall "ein gebrochener Mann", sagte der Verteidiger. Vor einem Jahr hatte der Unfallfahrer sich schriftlich bei den Ermittlern geäußert. Er könne sich nicht erinnern, hieß es damals. Das Grün der umschaltenden Ampel will der Mann zwar gesehen haben, aber nicht das vor ihm anfahrende Auto. Er habe geglaubt, er sei mit Tempo 65 gefahren, erklärte der Mann damals - das sei bei erlaubten 50 Stundenkilometern ja nicht ungewöhnlich. Tatsächlich prallte der SUV offenbar ungebremst mit 128 Stundenkilometern auf den Corsa.

Am Nachmittag sollen Polizisten und Sachverständige gehört werden. Der Verteidiger des Angeklagten hatte gesagt, Aussagen in einem Gutachten, der Unfallverursacher habe "keine Schuldgefühle", hätten seinem Mandanten "den Rest gegeben". Ein Urteil wird noch am Mittwoch erwartet.

Amtsrichterin Betina Dettenhofer lobte mehrmals die Zivilcourage von Zeugen, die versucht hatten, die Opfer zu retten und den brennenden Kleinwagen zu löschen. In der Mittagspause umarmte der als Nebenkläger auftretende Familienvater den Mann, der seine damals 68 Jahre alte Frau aus dem Wrack gezogen und ihr das Leben gerettet hatte. Die Mutter überlebte als einzige, sie ist bis heute schwer behindert.