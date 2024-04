Im Prozess um die Tötung einer 25-Jährigen ist der Angeklagte Philip O. wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 28-Jährige vor zwei Jahren seine Lebensgefährtin Luca V. getötet und ihren Leichnam bei Berg am Starnberger See verscharrt haben soll. Seine Freundin hatte als Prostituierte gearbeitet. Weil sie den Forderungen O.s, ihren Job nicht länger auszuüben, nicht nachgekommen sei, habe O. beschlossen, sie zu töten.