Vor mehr als 500 Tagen brannte die Sauna im Prinzregentenbad - und noch immer ist unklar, wann sie wieder öffnet. Das Feuer brach am 20. August 2022 in den frühen Morgenstunden aus, wohl wegen eines technischen Defekts. Verletzt wurde niemand. Der Saunabetrieb war schon Anfang August eingestellt worden, die Münchner Stadtwerke wollten Energiekosten sparen. Noch am Vormittag konnte die Feuerwehr den Brand vollständig löschen. Übrig blieb nicht viel außer rußigen Löchern in der Glasfassade - und einem Millionenschaden.