Es gab in München weniger Taschen- und Ladendiebstähle, dafür aber mehr Internetbetrug, mehr Sexualdelikte - und mehr Streit.

Von Julian Hans

Im ersten Jahr der Corona-Pandemie ist die Zahl der registrierten Straftaten in München leicht gesunken. Gleichzeitig stellt das Polizeipräsidium München in seinem am Freitag vorgestellten Sicherheitsreport große Schwankungen bei einzelnen Delikten fest. Teilweise verlagerte sich die Kriminalität ins Internet. Es gab weniger Taschen- und Ladendiebstähle, aber mehr Internetbetrug, mehr Sachbeschädigungen und mehr Streit.

Die Geschäfte hatten über Monate geschlossen und aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nahm die soziale Kontrolle im öffentlichen Raum ab. Da Kneipen und Gaststätten geschlossen hatten, wurden weniger Straftaten unter Alkoholeinfluss begangen. Es gab weniger Einbrüche in Wohnungen aber mehr Einbrüche in verwaiste Büros, Kindergärten und Schulen. Betrügereien bei Anträgen auf Corona-Hilfen haben zu einem starken Anstieg bei den Betrugsdelikten geführt. Anders als erwartet gab es derweil nicht viel mehr Anzeigen wegen häuslicher Gewalt als im Vorjahr.

Insgesamt wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München 2020 genau 97 439 Straftaten registriert - 189 weniger als im Vorjahr. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz sind dabei nicht berücksichtigt. Das entspricht einem Rückgang von 1,3 Prozent. Gleichzeitig stieg die Gewaltkriminalität um 5,4 Prozent auf 4077 Delikte. Wohnungseinbrüche gingen um 8,7 Prozent auf 1007 Fälle zurück. Die Zahl der Diebstähle aus Kellern und Speichern stieg um 28,4 Prozent auf 1184. Taschendiebstähle nahmen um 23,1 Prozent ab, 1134 Fälle wurden bekannt. Dass sich die Zahl der Fälle von Callcenterbetrug um mehr als 90 Prozent auf 6113 Fälle erhöht hat, begründet das Polizeipräsidium mit einer großen Zahl alter Fälle aus den Vorjahren, bei denen die Ermittlungen 2020 abgeschlossen werden konnten und die dann erst in die Statistik eingingen.

Unter Callcenterbetrug versteht man unter anderem Anrufe von falschen Polizisten, die vor allem Senioren dazu drängen, Bargeld und Wertsachen an angeblich Kollegen zu übergeben, um sie vor Einbrechern in Sicherheit zu bringen. Diebstähle durch den sogenannten Wohnungszugangstrick haben sich um 100 Fälle auf 201 fast verdoppelt. Auch hier spielen alte Fälle eine Rolle, die erst jetzt Eingang in die Statistik fanden, heißt es im Sicherheitsreport.

Stark zugenommen haben auch die Sexualdelikte. Insgesamt registrierte die Polizei in der Landeshauptstadt und im Landkreis München 1705 Sexualstraftaten - fast 31 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein großer Anteil an diesem Anstieg ist auf die Zunahme bei der Verbreitung pornografischer Schriften um 77 Prozent auf 372 Fälle zurückzuführen. In den allermeisten Fällen handelte es sich dabei um Kinderpornografie. Hier habe die internationale Zusammenarbeit eine wichtige Rolle bei der Aufklärung gespielt, hieß es.

Die Zahl exhibitionistischer Handlungen hat um mehr als 40 Prozent auf 257 Fälle zugenommen, die Zahl sexueller Übergriffe und sexueller Nötigung stieg um 27 Prozent auf 164 Fälle, 324 Fälle von Vergewaltigung und besonders schwerer sexueller Nötigung wurden gezählt, ein Anstieg um mehr als 16 Prozent. Beim sexuellen Missbrauch von Kindern registrierte die Polizei einen Anstieg um fast 13 Prozent auf 201 Fälle. Das für Sexualstraftaten zuständige Kommissariat 15 wurde personell verstärkt

Die starke Zunahme bei Mord und Totschlag in der Statistik begründet die Polizei ebenfalls mit Fällen aus früheren Jahren, die im vergangenen Jahr abgeschlossen werden konnten. Der Sicherheitsreport führt für 2020 sechs Morde und 20 Mordversuche sowie sieben Fälle von Totschlag und 31 Fälle von versuchtem Totschlag auf.