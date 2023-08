Ein 42-Jähriger war am Böhmerwaldplatz brutal attackiert und ausgeraubt worden. Nun sitzen vier Jugendliche in Haft - weil sie wegen eines ganz anderen Delikts ins Visier der Ermittler gerieten.

Von Joachim Mölter

Auf ungewöhnliche Weise hat die Polizei sechs Jugendliche gefasst, die verdächtigt werden, am 29. Juli einen 42 Jahre alten Mann am U-Bahnhof Böhmerwaldplatz zusammengeschlagen und ausgeraubt zu haben. Die Jugendlichen wurden in der vergangenen Woche bei Ermittlungen wegen eines Falschgelddelikts identifiziert und festgenommen. Gegen vier von ihnen, zwei 16- und zwei 17-Jährige, wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Zwei 15-Jährige wurden wieder freigelassen, einer wegen eines umfangreichen Geständnisses, der andere, weil ihm keine Tathandlungen beim Raubüberfall in Bogenhausen nachzuweisen waren. Keiner von ihnen war der Polizei bislang bekannt.

Die Bande flog auf, als sie laut Polizei am vergangenen Mittwoch gegen 20.45 Uhr in der Nähe des Hofgartens gefälschte 50-Euro-Scheine wechseln wollte. Zwei 24-Jährige aus München und aus Niedersachsen bemerkten die Fälschung auf Anhieb und verständigten die Polizei. Die traf bei der Fahndung im Umfeld des Hofgartens insgesamt acht Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren an, darunter eine Frau. Bei der Kontrolle wurde ein weiterer falscher Fünfziger gefunden, daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft Wohnungsdurchsuchungen an. Bei einem 17-Jährigen wurde Falschgeld in Höhe von mehreren Tausend Euro beschlagnahmt. Nach Polizeiangaben waren die Fälschungen am amateurhaften Druck auf dickem Papier leicht zu erkennen.

Noch bei der Bearbeitung des Wechselbetrugs wurden zwei 17-Jährige und ein 16-Jähriger als mutmaßliche Tatbeteiligte am Raubüberfall in Bogenhausen identifiziert und festgenommen. Am nächsten Tag ermittelte die Polizei zwei weitere Verdächtige, 15 und 16 Jahre alt, und nahm sie ebenfalls vorläufig fest. Am gleichen Tag stellte sich ein 15-Jähriger im Beisein eines Erziehungsberechtigten auf einer Polizeiinspektion. Die Kommissariate 26 (Raubdelikte) und 67 (Falschgeld) der Münchner Kriminalpolizei ermitteln.