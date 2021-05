Von Susi Wimmer

Es gab diesen einen Schlüsselmoment in der Vernehmung des Großdrogendealers Michael P. im Sommer 2018, da konnte Drogenfahnder Michael Schwabe zumindest ansatzweise erahnen, dass der Münchner Polizei der größte Drogenskandal in ihrer Geschichte bevorstehen würde: Michael P. nämlich warf dem Kripo-Mann an den Kopf, dass er schon wüsste, dass ein Foto von ihm an der Pinnwand im Kommissariat hängen würde. "Das hat mich sehr getroffen", sagte Schwabe vor Gericht. Was er nicht sagte, war der traurige Rückschluss, dass er wohl seinen eigenen Kollegen nicht mehr trauen konnte. Aktuell ermittelt die Sonderkommission "Nightlife" am Bayerischen Landeskriminalamt (LKA) gegen 36 Polizeibeamte, die im Verdacht stehen, Drogen konsumiert, gekauft oder sogar damit gedealt zu haben. "Die haben sich an mir eine goldene Nase verdient", behauptet der Großdealer.