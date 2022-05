Fünf Meter hoch, 22 Tonnen schwer: Die Rückkehr der Quadriga ans Siegestor am 16. Mai 1972 war eine Herausforderung.

Fußgängerzone, Altstadttunnel, Parks, Brunnen und die Rückkehr der Quadriga: In den Jahren vor den Olympischen Spielen verändert sich das Stadtbild rasant. Geld dafür fließt reichlich - bis 1973 Katerstimmung einsetzt.

Von Alfred Dürr

Die Figur der Bavaria, über fünf Meter hoch, vier mächtige Löwen ziehen einen zweirädrigen Streitwagen, alles in Bronze gegossen und 22 Tonnen schwer: Es war eine außergewöhnliche Fracht, die in den frühen Morgenstunden des 16. Mai 1972 mit einem Tieflader an das Siegestor gefahren wurde.