Kuriose Verfolgungsjagd in Obermenzing.

Die Stute ist aus einem Gatter in der Nähe des Langwieder Sees ausgebrochen. Erst nach einer Dreiviertelstunde gelingt es einem pferdeerfahrenen Beamten, das Tier zu beruhigen und einzufangen.

Über eine Strecke von mehr als vier Kilometern hat die Polizei am Sonntagmittag ein Rennpferd durch die Stadt verfolgt. Die vierjährige Funny war aus einem Gatter in der Nähe des Langwieder Sees ausgebrochen. Auf der Allacher Straße nahmen acht Streifen die Verfolgung auf, die Stute lief dabei streckenweise mehr als 40 Stundenkilometer und war wendiger als die Einsatzfahrzeuge der Polizei. Einem pferdeerfahrenen Kollegen sei es nach etwa einer Dreiviertelstunde gelungen, das Tier zu beruhigen und einzufangen, teilte das Polizeipräsidium am Montag mit.