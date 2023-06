Im Barista Sistar gibt es eine Auswahl an Kuchen - auch für Veganer.

Glutenfrei, zuckerfrei, vegan oder ganz herkömmlich, aber immer "glokal": Im "Barista Sistar" in Obergiesing ist beim Frühstück für jeden etwas dabei. Das Publikum ist bunt gemischt - und das Angebot auf der Speisekarte auch.

Von Katharina Thümler

Vegane Kuchen, guter Kaffee und wechselnde Sandwiches: In Obergiesing gibt es wieder Frühstück im ehemaligen "Shotgun Sister". Mit neuem Namen, einer neuen Geschäftsleitung und einem anderen Konzept bietet das "Barista Sistar" seit Juli 2022 eine freundliche (Selbst-)Bedienung, täglich wechselnde Mittagsgerichte und das Versprechen, dort eine glückliche "Me Time" verbringen zu können.

Die Wände sind minzgrün, passend dazu die Kissen. Von der Decke hängen einige Pflanzen; und die hellen Retro-Holzstühle erinnern an die Schulzeit. Ihnen gegenüber stehen schlichte Tische und Holzbänke, abgedeckt mit Schaffell-Imitaten. Auf den Tischen stehen getrocknete Blümchen und ein Schild mit der Bitte, am Tresen zu bestellen und den Laptop in der Tasche zu lassen.

Im Café tippt tatsächlich keiner, die Gäste unterhalten sich oder sind in ihre Handys vertieft. Vor den großen Fenstern ist ein kleiner Außenbereich eingerichtet, der an einem warmen Morgen gut angenommen wird.

Es wird draußen wie drinnen zum Hier-Trinken und zum Mitnehmen bestellt - ein Lächeln gibt es vom Service dazu. Die Gäste seien zum Teil Stammkunden, sagt die Geschäftsführerin Julia Strasser, an den Wochenenden sei das Publikum aber sehr durchmischt. Jung und Alt kämen im Lokal zusammen, verschiedene Sprachen seien zu hören. Eine gute Mischung bietet auch das Angebot auf der Speisekarte. Es ist "glokal", denn das Café setzt auf lokale Zutaten und globale kulinarische Einflüsse.

Am grünen Tresen gibt es eine gute Auswahl an Gebäck: Brezn, Croissants, verschiedene Kuchen und Walnussbrot. Für jeden Ernährungsstil ist etwas dabei - glutenfrei, zuckerfrei, vegan. Oder ganz herkömmlich.

Detailansicht öffnen Die Qual der Wahl: Croissants, Brezn, Kuchen oder Raw Cake? (Foto: Bernd Plitt/ Barista Sistar)

Detailansicht öffnen Drinnen, draußen oder auf Barhockern: Es findet sich überall ein Platz zum Frühstücken. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Detailansicht öffnen Hier wird der hauseigene Espresso zu Kaffee-Klassikern verarbeitet. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Was gibt es und was kostet es?

Veganer finden vegane Croissants, Brezn mit veganem Frischkäse und Schnittlauch oder Bircher Müsli mit frischem Obst und Granola (5,90 Euro). Die Gäste können sich zwischen den Kaffee-Klassikern aus eigener Röstung und Chai Tee (warm und kalt), Limonaden, acht bis zehn verschiedenen Kuchen und "Raw Cakes" sowie Sandwiches entscheiden. Die Kuchen sind hausgemacht, die zuckerfreien "Raw Cakes" zugeliefert.

Bei den "Special Drinks" sticht der Espresso Tonic hervor - gemixt aus Tonic Water und Espresso (4,80 Euro). Erfrischend soll das sein, vor allem im Sommer. Wer eher klassisch unterwegs ist, der bekommt einen Cappuccino (3,50 Euro) in einem kleinen Porzellanbecher gereicht, mit einem Schokoladen-Herzchen nach Latte-Art. Die hauseigenen Espressobohnen "Intara" werden eigens für das Café geröstet.

Detailansicht öffnen Der Cappuccino wird mit Latte-Art serviert (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Detailansicht öffnen Die Karte soll für jeden Ernährungsstil etwas bereithalten. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Gegen den Hunger gibt es samstags bis 13 Uhr Brunch - mit abwechselnden Sandwiches. Dieses Mal wird ein Avocadotoast mit Blattsalat (9,80 Euro) und optional mit einem pochierten Ei (plus einen Euro) und Lachs (plus drei Euro) angeboten. Frisch, optisch ansprechend und sättigend. Mit dem Balsamico haben sie es etwas gut gemeint. Das wird aber durch das perfekt weiche Ei, den Lachs und den frischen Salat ausgeglichen.

Die Karte bietet außerdem täglich wechselnde Mittagsgerichte, mindestens ein bis zweimal pro Woche auch vegan. Es gibt zum Beispiel veganen Spitzkohleintopf, ein vegetarisches Gemüsecurry oder ein afrikanisches Erdnussragout mit Rind.

Mit dem Lieblingsgetränk kann man es sich in den Kissen gemütlich machen - oder doch lieber auf einen der Barhocker an der Wand? Trotz der kleinen Ladenfläche ist der Raum luftig eingeteilt. Die entspannte Pop-Musik bleibt im Hintergrund, weder Gespräche noch ein entspanntes Frühstück werden davon gestört.

Barista Sistar, Deisenhofener Straße 40, 81539, München, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 bis 18 Uhr, Samstag 9.30 bis 17.30 Uhr.