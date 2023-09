Neuer Name, neue Struktur, neuer Schwung: Am Nymphenburger Schloss soll das Naturkundemuseum Bayern entstehen - statt des bisher dort geplanten Projektes Biotopia.

Von Susanne Hermanski

Biotopia ist tot. Da waren sich in den vergangenen Monaten Gegner wie einige entmutigte Unterstützer bereits sicher. Doch nun scheint die Wende in dem seit Jahren währenden Streit um das ambitionierte Projekt auf dem Areal des Nymphenburger Schlosses gekommen zu sein. Kunst- und Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) hat an diesem Dienstag im Bayerischen Kabinett ein neues Konzept dafür vorgestellt. Gleich nach der Wahl soll es dem neu konstituierten Haushaltsausschuss zur Bewilligung vorgelegt werden, und so den nächsten Schritt in der von Blume angestoßenen "Kulturkaskade" bilden.