American Football:Die NFL kommt nach München

Schon in der kommenden Saison wird es Spiele der National Football League in Deutschland geben. München und Frankfurt haben den begehrten Zuschlag bekommen.

Von Christoph Leischwitz

München hat von der US-amerikanischen Profiliga NFL den Zuschlag für zwei Football-Spiele bekommen. Das gab der NFL-Commissioner Roger Goodell am Mittwochmittag (Ortszeit) in Los Angeles bekannt. Das erste Spiel wird bereits im kommenden Herbst in der Fröttmaninger Arena stattfinden, die Saison beginnt im September und dauert bis Ende Dezember.

"Es wird in den kommenden vier Jahren zwei Spiele in München und zwei in Frankfurt geben", erklärte Goodell auf einer Pressekonferenz wenige Tage vor dem Super Bowl am Sonntag. In die engere Auswahl hatten es zuvor München, Frankfurt und Düsseldorf geschafft.

Seit 2007 wurden schon Dutzende Ligaspiele in London bestritten. Deutschland gilt für die NFL allerdings als zunehmend wichtiger Absatzmarkt. Welche Teams nach München reisen werden, ist noch offen. Möglich ist, dass das Spitzenteam der Kansas City Chiefs darunter ist, denn das Team aus dem Mittleren Westen betreibt eine Kooperation mit dem FC Bayern und hatte bekannt gegeben, sich auf den deutschen Markt fokussieren zu wollen.

Die NFL beendet ihre laufende Saison in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr) mit dem Super Bowl im SoFi Stadium südlich von Los Angeles. Um die Meisterschaft spielen die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals.