Wohnen in München

Das Wohn- und Geschäftshaus an der Volkartstraße 48 in Neuhausen steht zur Zwangsversteigerung an. Die Bewohner befürchten, dass es mit ihren günstigen Mieten vorbei ist, wenn ein neuer Eigentümer kommt.

Die Eigentümer einer Immobilie in Neuhausen haben sich derart zerstritten, dass das Haus jetzt zwangsversteigert werden soll. Für sie geht es ums Geld - für die Bewohner um ihr bezahlbares Zuhause. Kann die Stadt sie retten?

Von Ulrike Steinbacher

Neuer Eigentümer, saftige Mieterhöhung, Auszug - das typische Münchner Mieter-Drama ereignet sich meistens, wenn der alte Vermieter stirbt oder sein Haus verkauft. Manchmal aber kann auch ein Streit der Eigentümer die völlig unbeteiligten Mieter plötzlich vor die Existenzfrage stellen. Das passiert gerade den Bewohnern des Hauses an der Volkartstraße 48. Dort haben sich die Eigentümer so zerstritten, dass das Wohn- und Geschäftshaus mit zwei Läden und 20 Mietparteien auf einem 800 Quadratmeter großen Grundstück am 27. März zwangsversteigert werden soll.

Das Haus steht mitten im Erhaltungssatzungsgebiet "Ebenau", die Mieter hoffen nun, dass die Stadt sie mit Steuergeld vor renditehungrigen Investoren bewahrt. An diesem Mittwoch entscheidet der Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung, ob und bis zu welcher Höhe München bei der Versteigerung mitbietet.

Die Versteigerungsankündigung vom Amtsgericht haben die Mieter Anfang Februar im Briefkasten gefunden. "Das war tatsächlich ein Schock, gerade jetzt, wo alles teurer wird", sagt Paul Gerbsch. 2011 ist er an die Volkartstraße gezogen, da war das 120 Jahre alte und nach dem Krieg wieder aufgebaute Haus gerade frisch saniert. Das Verkehrswertgutachten des Amtsgerichts bescheinigt dem Gebäude einen "überwiegend guten Erhaltens- und Pflegezustand", wenn es auch für die vier bis fünf Stockwerke plus Dachgeschoss keinen Aufzug gibt. Die 20 Mietwohnungen haben größtenteils zwei bis drei Zimmer und sind zwischen 57 und 110 Quadratmeter groß, die gesamte Wohnfläche beträgt 1570 Quadratmeter.

Die Nettomiete liegt laut einer nicht-öffentlichen Sitzungsvorlage für den Stadtrat, die der SZ vorliegt, im Durchschnitt bei 10,86 Euro pro Quadratmeter - und damit fast zwei Euro unter der Untergrenze für die ortsübliche Vergleichsmiete. Die Hausgemeinschaft, sagt Gerbsch, sei eine typisch münchnerische: Familien, Geflüchtete aus der Ukraine, Studierenden-WGs, junge Paare, Singles und Auszubildende der Bäckerei im Erdgeschoss. Wenn ein neuer Eigentümer nun seine Möglichkeiten ausreize, die Miete zu erhöhen, "dann sind das mit einem Schlag 400 Euro mehr", befürchtet Gerbsch. "Das trifft halt viele."

Kommunalpolitiker und Stadtverwaltung wiederum sehen in Mieterhöhungen noch nicht einmal das größte Problem: Es sei zu befürchten, dass die zukünftigen Eigentümer "schon aus wirtschaftlichen Gründen" versuchen werden, "eine Umwandlung in Wohneigentum auszulösen", heißt es in der Beschlussvorlage. Und ein Verkauf der Eigentumswohnungen wiederum könnte die Mieter dann endgültig verdrängen.

Um günstigen Wohnraum zu sichern, will die öffentliche Hand sich nun einmischen: Wenn die Mehrheitsfraktionen im Stadtrat an diesem Mittwoch ihren Willen durchsetzen, soll die städtische Wohnungsgesellschaft Gewofag kommende Woche versuchen, das Haus zu ersteigern.

Der Verkehrswert der Immobilie soll bei 14,8 Millionen Euro liegen

Warum die Immobilie überhaupt unter den Hammer kommt, warum die Eigentümer sich zerstritten haben, dazu gibt es keine offiziellen Angaben. Laut Grundbuch gehört das Gebäude zur Hälfte einem einzelnen Eigentümer und zur anderen Hälfte einer siebenköpfigen Eigentümergemeinschaft. Einer von ihnen braucht nun offenbar Geld und will sich auszahlen lassen, kann sich mit den anderen aber nicht auf die Aufteilung der Immobilie einigen. Für solche Fälle ist die Teilungsversteigerung gedacht.

Bei dieser Sonderform der Zwangsversteigerung wird das gemeinschaftliche Eigentum an einem nicht-teilbaren Gegenstand aufgelöst. Beantragt wird sie von einem der Eigentümer, vollstreckt vom Rechtspfleger am Amtsgericht, der in der Regel als Auktionator fungiert. Geboten wird mindestens 30 Minuten lang, auch länger, wenn die Interessenten weiter bieten. Vor der Versteigerung legt ein Gutachter den Verkehrswert der Immobilie fest, im Fall der Volkartstraße sind das 14,8 Millionen Euro. Die Zahl soll den aktuellen Marktwert abbilden, stellt aber letztlich nur eine Orientierungshilfe dar. Es ist nicht gesagt, dass dieser Preis am Ende auch erzielt wird.

Allerdings gibt es beim ersten Versteigerungstermin keinen Zuschlag, wenn nicht mindestens 50 Prozent des Verkehrswerts geboten wird, im aktuellen Fall also 7,4 Millionen Euro. Und der Eigentümer, der die Versteigerung beantragt hat, kann Nein sagen, wenn das höchste Gebot unter 70 Prozent des Verkehrswerts bleibt. Das wären bei der Volkartstraße knapp 10,4 Millionen Euro.

Womöglich können die Eigentümer ihren Streit aber doch noch beilegen, ohne einen Auktionator vom Amtsgericht zu bemühen. Der Versteigerungsvermerk steht zwar schon seit Herbst 2021 im Grundbuch, doch angesichts sinkender Preise für Wohnimmobilien selbst in München könnten die Fronten in letzter Sekunde in Bewegung geraten. Wird der Versteigerungstermin abgesetzt, ruht das Verfahren erst einmal. Beendet wird es erst, wenn eine endgültige Einigung vorliegt. Bis dahin müssen die Mieter bangen.