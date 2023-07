Von Jacqueline Lang

Im Sommer spielt sich das Leben draußen ab. Es zieht sogar jene ins Freie, die in ihrer Stammboazn eigentlich am liebsten am Tresen versumpfen. Bis in die späten Abendstunden sitzt man in warmen Sommernächten auf Terrassen und in Schanigärten, vorzugsweise mit einem Drink in der Hand. So auch im "Gspusi & Klara" in Neuhausen.

Nur, ob man gerade im "Gspusi", dem Wirtshaus, oder "Klara", der Bar, sitzt, ist draußen nicht so ganz klar. Und so passiert es gelegentlich, dass der Kellner eifrig referiert, welch kulinarisches Schmankerl an diesem Tag als Special auf der Karte steht - obwohl man doch nur auf einen Absacker gekommen ist.

Wer schon mal in der Bodega Dalí oder der Bodeguita war, weiß, dass sich die drei jungen Wirte darauf verstehen, neben Essen auch Drinks zu kredenzen. In der Klara-Bar dauert das Lesen der Getränkekarte vermutlich länger als das Lesen der Speisekarte. Denn neben den Empfehlungen der drei Betreiber gibt es noch eine ganze Liste an Cocktails, die nicht nur fabelhaft klingen und aussehen, sondern auch richtig gut schmecken.

Alle Nicht-Veganer sollten auf den Barkeeper hören und einen "Boston Berries" (12,50 Euro) mit Bourbon, Karamellsirup und Cranberry-Saft oder "Klara's Gipfelstürmer" (13,50 Euro) mit Zitronensaft, Marillenschnaps und -sirup probieren. Beide Drinks sind mit Eischaum zubereitet, denn "mit Eiweiß schmeckt alles besser", sagt er.

Detailansicht öffnen Das "Gspusi & Klara" hat Anfang Mai in der Elvirastraße neu eröffnet. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Detailansicht öffnen Dass die Bar im Inneren nicht vollständig eingerichtet ist, macht bei dem derzeit schönen Wetter nichts: Das Leben spielt sich ohnehin auf der Terrasse ab. (Foto: Robert Haas)

Um sich durch die gesamte Cocktailkarte zu trinken, fehlt den meisten vermutlich das Geld, aber zur Not kann man nach ein paar Drinks auch auf Bier umsteigen oder sich ein "Herrengedeck" bestellen: ein 0,25-Liter-Gläschen Augustiner, dazu ein Stamperl Grappa (6,70 Euro) - auch wenn das, streng genommen, auf der Wirtshauskarte steht. Diese Kombination eignet sich im Übrigen auch für jene Tage, an denen es längst zu ungemütlich geworden ist, um draußen zu sitzen.

Spätestens dann kann man es sich auch am langen Tresen in der Klara-Bar bequem machen. Die Bar heißt übrigens so, weil sie, anders als das Wirtshaus Gspusi, an der Seite zur Klarastraße liegt.

Gspusi & Klara, Elvirastraße 1, 80636 München, Telefon: 089/23053203, Öffnungszeiten der Bar: Dienstag bis Donnerstag von 18 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 18 bis 2 Uhr.