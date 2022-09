So teuer werden die MVV-Tickets

Die MVV-Gesellschafter aus Freistaat, Stadt und Landkreisen haben am Freitag eine deutliche Preiserhöhung zum Fahrplanwechsel im Dezember beschlossen.

Die Fahrpreise steigen um fast sieben Prozent. Was Einzelfahrscheine, Streifenkarte und Monatskarte künftig kosten.

Von Andreas Schubert

Bus- und Bahnfahren wird in und um München teurer: Am Freitag haben die Gesellschafter des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) einstimmig eine Fahrpreiserhöhung von durchschnittlich 6,9 Prozent zum Fahrplanwechsel im Dezember beschlossen.

So kostet beispielsweise eine Einzelfahrkarte für die Zone M statt 3,50 Euro künftig 3,70 Euro. Der Preis der Streifenkarte wird von bisher 15,20 Euro auf 16,30 Euro angehoben. Die Monatskarte für die Zone M respektive zwei Zonen verteuert sich von 59,10 Euro auf 63,20 Euro.

"Auch vor den Verkehrsunternehmen im MVV-Raum machen die allgemeinen Verbraucherpreiserhöhungen leider nicht Halt", sagt MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch. Die Verkehrsbetriebe bräuchten eigentlich eine Erhöhung um bis zu 22 Prozent, um ihre gestiegenen Kosten ausgleichen zu können. "So sehr auch ein Nachfolgeangebot zum Neun-Euro-Ticket aktuell die Diskussion um die ÖPNV-Tarife in Deutschland beherrscht, so sehr spüren auch wir ganz aktuell die Anstiege der Energie- und Treibstoffpreise und müssen entsprechend handeln", sagt Rosenbusch. Die angespannte Personalsituation und die Corona-Pandemie mit dem damit einhergehenden Einbruch der Fahrgastzahlen täten ihr Übriges.

Gute Nachrichten gibt es dagegen für Schüler und Auszubildende: Ihr 365-Euro-Ticket bleibt weiterhin bestehen. Auch die Preise für die Isar Card S, das Sozialticket im MVV, bleiben ebenfalls unverändert. Ausführliche Informationen zu den neuen Fahrpreisen finden sich in den kommenden Tagen auf der Homepage des MVV unter mvv-muenchen.de.

Die noch bis zum 10. Dezember erhältlichen günstigeren Einzel-, Tages- oder Streifenkarten können bis zum 31. März kommenden Jahres aufgebraucht werden. Danach können sie zeitlich unbegrenzt gegen eine Aufzahlung zum neuen Preis umgetauscht oder gegen Bezahlung einer Bearbeitungsgebühr erstattet werden, teilt der MVV mit.