Bewohner müssen im Durchschnitt 21 Prozent mehr bezahlen als noch vor zwei Jahren. Das ist die höchste Steigerung in der Geschichte des Mietspiegels. Das Ergebnis der Befragung könnte die Entwicklung am Wohnungsmarkt weiter anheizen.

Von Sebastian Krass

Drastischer Anstieg der Mieten in München: Die Kosten für eine Wohnung sind binnen zwei Jahren um 21 Prozent gestiegen. Das haben Oberbürgermeister Dieter Reiter und Sozialreferentin Dorothee Schiwy bei der Vorstellung des neuen Mietspiegels am Mittwochvormittag bekannt gegeben. Es ist die höchste Steigerung in der Geschichte des Mietspiegels. Demnach liegt die durchschnittliche Nettokaltmiete aktuell bei 14,58 Euro pro Quadratmeter, bei der letzten, nur bedingt aussagekräftigen Erhebung für den Mietspiegel 2021 waren es 12,05 Euro. Der letzte reguläre Mietspiegel 2019 hatte einen Wert von 11,69 Euro ergeben (im Vergleich zu 2023 ein Plus von 24,7 Prozent).

"Ich weise seit Jahren darauf hin, dass die Mieten - wegen unzureichender bundespolitischer Regelungen - ansteigen und warne davor, dass sie immer weiter steigen werden. Das Ergebnis des diesjährigen Mietspiegels gibt mir leider recht", sagt OB Reiter. Er verwies darauf, dass er sich erst im Herbst 2022 dafür eingesetzt habe, dass der Mietspiegel wegen der gestiegenen Energiekosten und der Inflation eingefroren wird. In einem Brief an das Bundesinnenministerium habe er gefordert, dass in Ballungsräumen wie München die Geltungsdauer von Mietspiegeln um bis zu drei Jahre verlängert wird. "Leider hatte ich damit keinen Erfolg", so Reiter.

Der Mietspiegel ist ein wichtiges Instrument für den Wohnungsmarkt, weil er einerseits Grundlage für Mieterhöhungen sein kann und andererseits Mieterinnen und Mieter damit hinterfragen können, ob eine Erhöhung rechtens ist. Der Mietspiegel gilt für etwa 500 000 Wohnungen in München, die nicht gefördert oder anderweitig preisreguliert sind.

Erhoben werden die Daten vom Marktforschungsinstitut Kantar gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Statistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dafür wurden im Jahr 2022 repräsentative Interviews mit Münchner Haushalten geführt. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben fließen in den Mietspiegel nur Verträge ein, die zwischen Februar 2016 und Januar 2022 neu geschlossen oder geändert wurden.

Eine Ausnahme war der Mietspiegel 2021, er wurde lediglich rechnerisch mit Hilfe des Verbraucherpreisindexes fortgeschrieben, da befürchtet wurde, dass die Ergebnisse der Befragung wegen der Corona-Pandemie zu wenig aussagekräftig sein könnten.

Der Mietspiegel unterscheidet auch zwischen Bestandsmieten und Neuvermietungen. Die Miete im Bestand liegt in der aktuellen Erhebung bei 13,72 Euro (2021: 11,31 Euro, 2019: 10,97 Euro). Für neue Verträge werden durchschnittlich 16,07 Euro fällig (2021: 13,90 Euro, 2019: 13,48). Direkte Rückschlüsse auf einzelne Wohnungen lassen sich daraus aber nicht schließen. Die dafür relevante Größe ist die ortsübliche Vergleichsmiete, für die auf Basis des Mietspiegels Faktoren wie Lage, Baujahr und Ausstattung einer einzelnen Wohnung mit eingerechnet werden.

Sozialreferentin Dorothee Schiwy nimmt in ihrer Analyse Bezug auf die Modernisierungsumlage, mit der Vermieterinnen und Vermieter die Kosten für Renovierungen umlegen können. "Erfreulicherweise hat der Gesetzgeber mit der Reform zum 1. Januar 2019 die Modernisierungsumlage von bisher elf Prozent auf acht Prozent gesenkt", sagt Schiwy. "Es fehlt aber eine zeitliche Begrenzung der Modernisierungsumlage. Ein Vermieter sollte diese nur verlangen dürfen, bis sich die Kosten der Modernisierung amortisiert haben."