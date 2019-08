Seit ein paar Monaten heißt sie nur noch "die Metallica-Vorband". Die Rede ist von Bokassa, einer 2013 im norwegischen Trondheim gegründeten Stonerpunk-Band. So nennen die drei Musiker jedenfalls selber ihren Sound, der Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich so gut gefällt, dass er sie nicht nur öffentlich zu seinen derzeitigen Favoriten erklärt, sondern außerdem als Vorband für die aktuelle Europa-Tour seiner Band auserkoren hat.

Auf dieser Tour kann man Bokassa nun am kommenden Freitag live im Olympiastadion erleben. Genauso wie die schwedische Metal-Band Ghost, die für ihre Live-Auftritte mit Masken und Kapuzen und ihr Spiel mit Versatzstücken des Okkultismus und des Satanismus bekannt ist.

Für Bokassa bedeutet das natürlich eine große Chance. Aber auch eine Herausforderung. Denn dass die meisten Metallica-Fans bei deren Konzerten eben Metallica hören wollen und nicht unbedingt etwas anderes, das konnte man 2015 bei Rockavaria im Olympiapark erleben. Dort war das Stadion am Nachmittag zwar halbwegs gut gefüllt. Aber erst der Headliner-Auftritt der Thrash-Metal-Könige aus San Francisco am Abend sorgte durch die ausschließlich dafür angereisten Fans für ein wirklich volles Haus.

Auch bei der aktuellen "WorldWired"-Tour beweisen zahlreiche Metallica-Fans ihre große Zuneigung. Und zwar dadurch, dass sie das "Dream No More Experience-Package" erworben haben, das unter anderem ein Abendessen, einen Besuch im Backstage-Bereich und ein Erinnerungsfoto mit den Musikern beinhaltet. Kostenpunkt: 2064 Euro.

Zu den normalen Tickets gehören natürlich keine solchen Extras. Aber wer eine Karte für das München-Konzert ergattert hat, darf sich als Bonus immerhin auf eine Kopie des aktuellen Albums "Hardwired...To Self-Destruct" freuen sowie einen kostenlosen MP3-Konzert-Mitschnitt. Und natürlich auf eine unterhaltsame Show mit neuen Songs wie "Hardwired" oder "Spit Out The Bone", Klassikern wie "Master Of Puppets" oder "Nothing Else Matters" und möglicherweise einem lokalen Gassenhauer wie "In München steht ein Hofbräuhaus". In Wien hat Metallica-Bassist Robert Trujillo nämlich "Schifoan" von Wolfgang Ambros gesungen.