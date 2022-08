Wohl aufgrund einer akuten neurologischen Erkrankung hat ein 45 Jahre alter Autofahrer am Freitagabend an der Kreuzung Erhardtstraße/Steinsdorfstraße einen schweren Unfall verursacht. Der Mann aus dem Landkreis Freising fuhr mit seinem Wagen gegen 20 Uhr auf der Ludwigsbrücke stadteinwärts und hielt an der roten Ampel. Als das Signal auf Grün wechselte, beschleunigte sein Auto, in dem noch ein Beifahrer saß, unkontrolliert und prallte auf einen Motorroller. Der 54-jährige Fahrer und seine Mitfahrerin stürzten durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn und wurden dabei verletzt. Der Wagen kollidierte danach mit einem Taxi und kam erst in einer abgesicherten Baustelle zum Stillstand. Der Autofahrer und die beiden Personen, die vom Roller gestürzt waren, wurden ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.