In München hat eine Tagesklinik eröffnet, die Senioren helfen will, im Alter selbstständig zu leben. Über die Bedürfnisse von Menschen ab 70 und was dabei hilft, fit zu bleiben.

Hohe Fenster lassen viel Tageslicht in die Räume. Mit langen Vorhängen in Orange- und Lilatönen kommt eine frische Farbigkeit hinzu, die vergessen macht, dass man in einem der ältesten Münchner Krankenhäuser steht. In einem der modern, aber funktional ausgestatteten Therapiezimmer des 1813 eröffneten Baus sind Ergometer aufgereiht. Man kann auf ihnen liegend oder sitzend mit den Beinen strampeln. Daneben wurden nagelneue Zugmaschinen installiert. Bunte Bälle warten darauf, bewegt zu werden. Es gibt auch kleinere Diagnoseräume, um im Dialog mit einem Arzt oder Therapeuten Defizite und Bedürfnisse zu klären. An einem Computer mit angeschlossenen Pedalen kann man gar seine Reaktionsfähigkeit als Autofahrer testen.