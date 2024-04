Von Hans Holzhaider

Zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten hat das Landgericht München I am Mittwoch den 22-jährigen Erdem I. verurteilt. Außerdem darf er fünf Jahre lang keine Fahrerlaubnis mehr erhalten, so das Gericht. Erdem I. hatte am 9. Juli 2023 am Leonrodplatz einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem der 18-jährige Schüler Daniel N. getötet und dessen gleichaltriger Freund Leo W. schwer verletzt wurde.