Eine kleine Oase in Laim: das Café Steinchen.

Von Lisa Sonnabend

Es ist schon erstaunlich, was die Schwestern Alexa und Laura Steinke aus dieser öden, trostlosen Fläche gemacht haben. Einst parkten hier Autos auf dem Betonboden, nun stehen hier ein oranger Bauwagen, aus dem Kaffee, Kuchen und abends Bier verkauft werden Und Holztische und Stühle, die die Betreiberinnen selbst zusammengebaut oder restauriert haben. Bunte Lampions hängen zwischen den Bäumen, Palmen und Blühpflanzen stehen in Trögen auf dem Kiesboden.

Das Café Steinchen ist eine grüne Oase - an der vielbefahrenen Ecke Fürstenrieder Straße/Agnes-Bernauer-Straße. Vor drei Jahren eröffneten die Schwestern das Café. Steinchen, so wurden sie gerufen von ihren Schulfreundinnen und -freunden in Laim. Ihre Idee: den seit Jahrzehnten brachliegenden Ort zum Leben erwecken, einen Stadtvierteltreff schaffen. Es dauerte, bis die beiden alle Genehmigungen bekommen hatten, dann legten sie los.

Detailansicht öffnen Am Kiosk holen die Gäste Essen, Kaffee, Drinks oder Eis. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Die bemalten Wände verströmen Hinterhof-Charme. (Foto: Robert Haas)

Ein Schreiner baute ihnen einen Übersee-Container aus, wo die Gäste an Schlechtwettertagen Zuflucht auf dem Polstersofa finden, befreundete Street-Art-Künstler bemalten die Wände, die den Platz eingrenzen: Bilder von einer Leine, an der Wäsche trocknet, oder zwei Tauben, die alles im Blick haben, verströmen leicht ironisch Hinterhofcharme. Auf einem Schild steht: "Liebe, Digga. Liebe." Es ist ein unkonventioneller, gemütlicher Ort.

Mitte Juli wurde im Café das dreijährige Bestehen mit einem kleinen Festival gefeiert. Der neue Plan der Schwestern lautet nun: im kommenden Sommer am Luise-Kiesselbach-Platz das Café Backsteinchen eröffnen.

Was gibt es und was kostet es?

Am Wochenende werden vormittags Weißwürste gebrüht (7,50 Euro) - das kulinarische Highlight und das einzige Fleischgericht. Sonst können die Gäste den Samstag und Sonntag mit klassischen Frühstücksgerichten wie einer Beeren-Bowl (7,20 Euro) oder einem Frühstücksbrett mit Semmeln, Brezen, Käse und Guacamole (ab 10 Euro) beginnen.

Detailansicht öffnen Das große Tapas-Brett macht nicht unbedingt satt, ergänzt aber hervorragend einen Drink. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Das Tagesgericht neulich: der israelische Eintopf Shakshuka. (Foto: Robert Haas)

Unter der Woche gibt es kein Frühstück, dafür Kuchen und am Donnerstag und Freitag ein vegetarisches Tagesgericht wie Curry oder Spaghetti Bolognese und ein Tapasbrett, das aber lediglich aus Nachos, Tomatensalsa, Guacamole, Oliven und Käse (16 Euro) besteht und sich eher als Snack und nicht als Mahlzeit anbietet.

Wen trifft man hier?

Es kommen Laimerinnen und Laimer, die sich darüber freuen, dass es in ihrem nicht von Gastronomiebetrieben überhäuften Viertel ein hübsches Café gibt, manche aber auch von weiter her. Viele trinken einen Kaffee, während die Kinder auf der Holzeisenbahn oder mit den Sandkastenzubehör spielen, einige bleiben auch bis zum Abend und holen sich dann aus dem Bauwagen ein Bier. Manchmal treten auf der kleinen Bühne Bands auf, dann ist die Stimmung im Café Steinchen besonders bezaubernd.

Café Steinchen, Agnes-Bernauer-Straße 77, 80687 München, Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch 14 bis 22 Uhr, Donnerstag und Freitag 11 bis 22 Uhr, Samstag 10 bis 22 Uhr und Sonntag 10 bis 21 Uhr.