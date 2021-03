Pro Woche soll es einen kostenlosen Schnelltest für jede und jeden geben, das hat der Bund so beschlossen. Doch Anspruch und Realität klaffen noch weit auseinander. Wie ist die Lage in München?

Von Ekaterina Kel

Von diesem Montag an hat jeder Bürger und jede Bürgerin auch ohne Symptome Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest. Dies hat die Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Mittwoch so entschieden. Doch Anspruch und Realität klaffen wohl auch in München noch weit auseinander. Bevor man sicher weiß, wo und wann man sich kostenlos testen lassen kann, müssen noch einige Fragen geklärt werden.

So ist vorgesehen, dass diese Tests, die im Gegensatz zu Laientests von geschultem Personal vorgenommen werden müssen, einschließlich einer Bescheinigung über das Ergebnis, an mehreren Orten stattfinden können. Darunter sind kommunal betriebene Testzentren, wie etwa das auf der Theresienwiese. Bereits seit Ende des vergangenen Jahres werden dort auch Schnelltests gemacht, allerdings bisher für Menschen, die etwa ihre Angehörigen im Altenheim besuchen wollen und ein aktuelles, negatives Testergebnis benötigen oder für andere Menschen mit Verdacht auf das Coronavirus.

Auch in Apotheken sollen sich die Menschen kostenlos testen lassen können. Allerdings wird dies bei den meisten Apotheken in München noch nicht angeboten. "Es ist noch ziemlich alles offen", sagt der Münchner Sprecher des Bayerischen Apothekerverbands, Peter Sandmann. Der Vorlauf sei "abstrus kurz" gewesen. Weder wisse man, wie genau die kostenlosen Tests abzurechnen seien - da warte man noch auf die genauen Angaben vom Bund - noch sei geklärt, wie die räumlichen Anforderungen an die Apotheken aussehen.

Damit das Ergebnis tatsächlich zuverlässig ist, brauche man aber zumindest einen abgetrennten Bereich, um die Tests vorschriftsmäßig mit der nötigen Hygiene vornehmen zu können. "Wir stehen in den Startlöchern", so Sandmann. Das Personal sei größtenteils bereits geschult, die Schutzkleidung sei da, selbst die Tests seien in ausreichenden Mengen vorrätig - jedoch brauche es mehr Zeit für die weiteren Vorbereitungen.

Die Nachfrage halte sich aus Sandmanns Sicht in Grenzen. Bis Montagmittag hätten sich bei ihm in der Apotheke in Harlaching bloß fünf Kunden nach den kostenlosen Tests erkundigt. Er schätzt, dass von den 470 Apotheken in München etwa jede zehnte mitmachen wird, sobald die Rahmenbedingungen geklärt sind.

Auch bei den niedergelassenen Ärzten sind kostenlose Tests möglich, wie es der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns bestätigt. Man werde die Schnelltests, die man vorher vor allem für Schüler und Lehrer mit Corona-Verdacht gemacht hat, einfach ausweiten. Unklar sei allerdings, ob die Ärzte für einen großen Ansturm ausreichend ausgerüstet sind. Unter kvb.de lassen sich alle Ärzte suchen, die in der eigenen Umgebung einen Corona-Test anbieten.

Mit den privat betriebenen Testzentren, die überall in der Stadt verteilt den freien Markt der Tests bereits im vergangenen Jahr entdeckt haben, existieren weitere Möglichkeiten für Schnelltests. Mehrere Betreiber berichteten, es sei noch nicht klar, wie die Tests abgerechnet werden sollen. Und auch wie kontrolliert werden soll, dass jeder Bürger nur einen Test pro Woche macht, sei noch offen. Vor diesem Problem steht auch Gerald Heigis, der 15 Teststellen in der Stadt betreibt. Zusammen mit dem Verein Health Care Bayern habe Heigis ein Konzept zur Durchführung der kostenlosen Schnelltests erarbeitet. "Doch aktuell kommt nichts zurück von den Ämtern. Wir stehen dort vor verschlossenen Toren."